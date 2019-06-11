Лаборатории детского технопарка «Кванториум» приглашают школьников

В Приморье стартовал набор учеников в детский технопарк «Кванториум» во Владивостоке. Обучение проводится полностью на бесплатной основе, сообщают «Вести:Приморье».

Как уточнили в краевом министерстве образования, в настоящее время запись открыта на четыре образовательных направления: «Квантошахматы» – обучение доступно для ребят в возрасте 10 лет и старше, «Энерджиквантум», «Промдизайнквантум» и «IT-квантум» – от 12 и старше.

На остальные образовательные направления «Кванториума» запись откроют 1 августа, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Технопарк включает всего семь лабораторий, которые принято называть “квантумами”. У каждого – свое предназначение. К примеру, “IT-квантум” направлен на углубленное изучение программирования и сетевых технологий. “Промробоквантум” подразумевает изучение передовых технологий в области электроники, мехатроники и программирования, конструирования. “Энерджиквантум” – лаборатория, где школьники учатся работать с солнечной энергией и узнают о направлениях альтернативной энергетики», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Для записи ребенка в «Кванториум» необходимо зарегистрироваться на сайте https://р25.навигатор.дети, выбрать нужное образовательное направление и заполнить соответствующую электронную заявку на обучение.

После подачи электронной заявки следует прийти в детский технопарк «Кванториум» для последующего заполнения документов – учреждение располагается по адресу: Океанский проспект, 43.

Документы можно заполнить на месте или заранее скачать на официальном сайте технопарка «Кванториум» во вкладке «Зачисление». Весь пакет включает два экземпляра договора, заявление о зачислении на вводный модуль, копии СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя), копию свидетельства о рождении или паспорта при достижении ребенком 14 лет, а также копию паспорта родителя, фото в формате 3х4 для изготовления пропускного бейджа и справку из образовательного учреждения в случае, если ребенку исполнится 18 лет в период с 15 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Документы принимаются с понедельника по субботу с 8.30 до 17.30. В учреждении действует масочный режим – вход без средств индивидуальной защиты невозможен.

Заявка, поданная в электронном виде, без полного пакета документов не является основанием для зачисления на обучение в технопарк «Кванториум».

Отметим, в 2022 году планируется также поступление в край двух мобильных технопарков на базе автомобиля КАМАЗ – они, в первую очередь, будут задействованы для работы на сельских территориях.

«Работа ведется в рамках регионального проекта “Успех каждого ребенка” национального проекта “Образование”, одна из ключевых задач которого заключается в предоставлении детям возможностей для получения дополнительного образования», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]