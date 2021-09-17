Школьные уроки технологии во Владивостоке будут проходить на базе технопарка «Кванториум»

Ученики пяти школ Владивостока будут учиться по обновленным программам на уроках технологии в детском технопарке «Кванториум» на базе городского Дворца детского творчества. Обучение позволит сделать уроки более современными. Школьники освоят основы промышленного дизайна, научатся работать в программах 3Д-моделирования, создавать роботов и писать код для их работы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Реализация проекта — это апробация взаимодействия между школами и детским технопарком. Договоры заключены с пятью образовательными учреждениями – школами № 17, 32, 46, лицеем № 41 и гимназией № 2.

Сейчас важно наладить качественное сотрудничество с перспективой развития межпредметных областей, таких как уроки биологии, физики, информатики, отметила руководитель технопарка Дарья Розина.

«На первом этапе сотрудничества уроки технологии будут проходить для ребят 5-9 классов по трем нашим модулям – это хайтек, промдизайнквантум, энерджиквантум. В дальнейшем планируем расширять направления и ввести все семь квантумов в программу уроков технологии, – уточнила Дарья Розина. – Сейчас составляем расписание так, чтобы школьникам и педагогам «Кванториума» было удобно взаимодействовать друг с другом. Скорее всего, занятия будут проходить в конце учебного дня».

Как рассказал заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 17 Кирилл Самойлов, уроки технологии требуют привлечения специалистов, связанных с новыми технологиями, но не всегда такая возможность у школ есть.

«Взаимодействие с детским технопарком позволит ребятам развиваются в современных направлениях. «Кванториум» даёт большое разнообразие детям в выборе профессии и широкий набор полезных навыков. Эти занятия уже сейчас могут повлиять на выбор будущей профессии у пятиклассников», – отметил он.

Ученики школы № 17 уже посетили квантум промышленного дизайна и роботоквантум. На первом экскурсионном занятии ребят познакомили с оборудованием и рассказали, как будет проходить учебный процесс в этом году. Вводить в мир новых технологий детей будут постепенно. Так, на уроках промышленного дизайна детей сначала научать понимать перспективу и только потом - отображать желаемое в графических редакторах и выводить результат на 3Д-печать.

Напомним, составить план работы технопарка «Кванториум» так, чтобы в нем была учтена максимальная наполняемость, поручил в конце июля руководству учреждения глава Владивостока Константин Шестаков. Он же поручил наладить взаимодействие технопарка со школами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]