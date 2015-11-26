"Кванториум" готовится к открытию

Масштабный ремонт завершается в Кванториуме. В готовых квантах уже расставляют мебель. В остальных бригады доделывают необходимые работы. Одновременно на объекте заняты порядка 50 специалистов – штукатуры, электрики, монтажники и инженеры по вентиляции, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу города.

«У нас полностью завершены ремонт фасада и кровли. Теперь все наши силы задействованы на внутренних работах. Уже завершаем монтировать систему вентиляции, параллельно заливаем полы», - рассказывает представитель компании-подрядчика Сергей Инюшов.

В ряды специалистов сегодня влились и художники. Их стараниями зримо меняются этажи. Всего в технопарке будут работать семь лабораторий – промдизайнквантум, хайтек, IT-квантум, биоквантум, VR- AR-квантум, энерджиквантум, промробоквантум. Также дети смогут дополнительно заниматься английским языком, математикой и шахматами.

«Оснащение всех аудиторий продумано так, чтобы у подростков было максимум пространства для занятий и творчества. Плюс, ребятам предстоит освоить самую передовую технику, которая уже пришла во Владивосток и вскоре ее начнут устанавливать в готовых для этого помещениях», - рассказывает начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Лариса Карпачёва.

Формат обучения предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные уроки с преподавателями, во время которых именно практике будет уделено большое внимание. В первом наборе технопарка - свыше 800 школьников. Напомним, что владивостокский Кванториум расположился в помещениях Дворца детского творчества.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]