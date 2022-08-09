«Кванториум» приглашает школьников Владивостока на бесплатное обучение

Детский технопарк «Кванториум» открывает запись на новый учебный год. Как сообщили в администрации Владивостока, записаться на бесплатное обучение по разным направлениям могут ребята от 10 до 18 лет.

Как рассказали специалисты технопарка, учебные классы «Кванториума» оснащены современным оборудованием, а занятия для детей ведут квалифицированные педагоги. Набор осуществляется на такие направления, как IT-квантум, Промробоквантум, Промдизайнквантум, Энерджиквантум, VR/AR-квантум, Хайтек, Биоквантум, Квантошахматы. Важно учитывать, что выбрать для обучения можно лишь один профиль.

Для записи необходимо собрать пакет документов и лично подать заявку до 30 августа в «Кванториум» по адресу Океанский пр-т, 43 (вход ДТ «Кванториум») с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:30 до 17:30.

Помимо этого, можно также заполнить заявку онлайн на сайте персонифицированного дополнительного образования (ПФДО). Для этого необходимо:

Записаться на выбранное направление через систему ПФДО; Дождаться уведомления о зачислении на курс в своем личном кабинете на сайте ПФДО; Скачать и заполнить бланк заявления и согласие на обработку персональных данных в личном кабинете системы ПФДО; Предоставить до 30 августа в технопарк «Кванториум» пакет документов.

При успешной записи наставник направит уведомление о зачислении. В этом учебном году занятия начнутся с 12 сентября. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте технопарка. Контактный телефон: +7 (423) 245-05-66.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]