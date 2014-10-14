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Технопарк «Кванториум» приглашает на День открытых дверей
В воскресенье, 10 января, в детском технопарке «Кванториум» Владивостока (Океанский проспект, 43) состоится День открытых дверей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vlc.ru.
Юные горожане смогут принять участие в экскурсиях и мастер-классах по образовательным программам, реализуемым в технопарке. Начало в 10:00.
Мероприятие состоится с соблюдением всех мер и требований Роспотребнадзора.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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