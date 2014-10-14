Новости Общество
Сегодня, 13:52

Технопарк «Кванториум» приглашает на День открытых дверей

Технопарк «Кванториум» приглашает на День открытых дверей

В воскресенье, 10 января, в детском технопарке «Кванториум» Владивостока (Океанский проспект, 43) состоится День открытых дверей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vlc.ru.

Юные горожане смогут принять участие в экскурсиях и мастер-классах по образовательным программам, реализуемым в технопарке. Начало в 10:00.

Мероприятие состоится с соблюдением всех мер и требований Роспотребнадзора.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме