«Билет в будущее»: Школьников Приморья приглашают на профессиональные пробы

Школьников Приморья приглашают зарегистрироваться на электронной платформе проекта «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Образование», и бесплатно пройти профессиональные пробы. Мероприятия доступны для всех учащихся 6-11 классов в формате онлайн. Зарегистрировать ребенка на платформе проекта могут только родители или его законные представители, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Маршрут школьников на платформе состоит из трех этапов – онлайн-диагностики, прохождения профориентационных мероприятий и получения индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории.

Также на платформе можно найти карты самых востребованных индустрий и компетенций, игровые тесты на определение предпочтений будущей профессии, образовательные курсы для детей и специальные курсы для родителей.

С 3 августа профориентационные мероприятия по «Веб-дизайну и разработке» в Приморском крае начались на площадке Дальневосточного технического колледжа Уссурийска, 5 августа школьники могут принять участие также в практических мероприятиях по компетенции «Преподавание в основной и средней школе» на площадке средней общеобразовательной школы №21 Дальнегорска.

Кроме того, в этом году в планах задействовать площадки крупных учебных заведений края, в том числе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Приморской государственной сельскохозяйственной академии, Регионального технологического колледжа, Колледжа технологии и сервиса, Дальневосточного судостроительного колледжа.

«Важно отметить, что проживающие в Приморье ребята могут участвовать не только в тех онлайн-мероприятиях, которые разворачиваются здесь, на нашей территории, но и в организуемых в других регионах России. Расписание практических мероприятий можно найти на электронной платформе проекта», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Напомним, что проект «Билет в будущее» реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Региональным оператором проекта «Билет в будущее» является Детско-юношеский центр Приморского края.

В 2019 году край стал пятым среди российских регионов по исполнению инициативы. В мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, приняли участие более 5 тысяч приморских школьников.

Более подробная информация о проекте и инструкции по регистрации доступны на официальном сайте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]