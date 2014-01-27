Дорожная карта по трудоустройству молодежи в крае включает три раздела

Создание дорожной карты по трудоустройству молодежи обсудили в Приморье. Документ призван способствовать усилению интереса со стороны школьников, студентов и начинающих специалистов к жизни и построению карьеры в родном регионе, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Соответствующее совещание прошло под руководством зампредседателя Правительства Приморского края – министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука.

Первая редакция дорожной карты по трудоустройству приморской молодежи включает три раздела, каждый из которых соответствует определенному направлению работы. Так, первый посвящен развитию системы профориентации среди школьников и включает девять ключевых мероприятий, реализуемых, в том числе в рамках национального проекта «Образование». В частности, речь идет о федеральном проекте «Билет в будущее», который подразумевает проведение специального тестирования для старшеклассников и последующих профессиональных проб на крупных предприятиях-партнерах.

Профориентационная работа будет включать подготовку учащихся 6-11 классов к чемпионатам по международным стандартам WorldSkills, в которых жители Приморья ежегодно показывают довольно высокие результаты. Так, в 2019 году по результатам отборочных соревнований и финала VII Национального чемпионата WorldSkills в Казани Приморье завоевало одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. В результате в федеральном рейтинге края переместился с 76-го на 15-е место.

Второй раздел дорожной карты посвящен поддержке приморской молодежи на рынке труда, в том числе в результате организации ярмарок вакансий, мест практики и стажировок на базе средних и высших учебных заведений края, формирования региональной базы практик и стажировок для учащихся разных курсов и направлений, активной работы со студенческими отрядами.

В рамках исполнения третьего раздела планируется информировать молодежь о перспективных профессиях, специальностях и квалификациях, которые особенно востребованы в Приморье.

«Одна из инициатив касается формирования навигатора профессий для молодежи. В рамках работы над ним будет создаваться и утверждаться перечень востребованных и дефицитных профессий, а также специальностей и должностей на краевом рынке труда, требующих среднего профессионального и высшего образования», – подчеркнул Сергей Максимчук.

В целом дорожная карта по трудоустройству приморской молодежи на сегодняшний день включает около 20 основных мероприятий, однако в скором времени их количество должно увеличиться. Свои предложения и коррективы к документу представят уполномоченные структурные подразделения Правительства Приморского края, Агентство по развитию человеческого капитала Дальнего Востока, профильные общественные организации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]