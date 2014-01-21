Медицинский класс появится в гимназии Владивостока

В гимназии №1 Владивостока оборудуют медицинский класс по национальному проекту «Образование». В образовательное учреждение доставили оборудование, которое обычно используют для работы настоящих специалистов в больницах и поликлиниках. Такой подход призван сделать более полным и интересным изучение предметов естественнонаучного цикла для учащихся и способствовать ранней профориентации ребят, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По словам директора гимназии Елены Артеменко, сейчас в помещениях будущего медицинского класса проводится ремонт, устанавливается оборудование и аппаратура для обучения ребят.

«Знаете, когда я увидела, какое оборудование нам привезли, какие возможности оно открывает, не могла сдержать восторга. Стол “Пирогов”, микроскопы, различные экспонаты – все это позволяет наглядно показать, как устроена кровеносная система у человека, как выглядят и функционируют различные органы. Думаю, после выпуска наши ребята будут знать и уметь все то же самое, что и младший медицинский персонал, что очень важно для тех, кто захочет углубить свои знания и, поступив в профильный вуз, связать свою жизнь с профессией врача», – подчеркнула директор.

Как уточнили в краевом министерстве образования, профильные предпрофессиональные классы сегодня создаются в пяти образовательных учреждениях Приморья – это средняя общеобразовательная школа №10 Арсеньева, средняя общеобразовательная школа №130 с углубленным изучением отдельных предметов Уссурийска, гимназия №1 Владивостока, средняя общеобразовательная школа №12 имени В.Н. Сметанкина Находки и лицей №41 Владивостока. Для оснащения учреждений необходимым оборудованием в бюджете предусмотрено 70 миллионов рублей. Средства направляют в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

«Во многих регионах России, в том числе в Приморском крае, сегодня наблюдается острая нехватка кадров в сфере здравоохранения. Дети, которые желают работать в медицинской отрасли, к сожалению, не всегда могут конкурировать при поступлении в вузы. Предпрофессиональные классы помогут ребятам подготовиться лучше и сделать осознанный выбор при поступлении в колледж или университет. Кто-то поймет, что это не его и уйдет в другую отрасль, а кто-то, вероятно, сможет найти таким образом свое призвание или утвердиться в уже принятом решении», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]