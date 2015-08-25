«Ученик года» в Приморье. Названы имена лучших
В Приморье подвели итоги региональной премии «Ученик года». За победу боролись 110 ребят из 16 муниципалитетов края, сообщают «Вести:Приморье».
Как рассказали в департаменте по делам молодежи Приморского края, конкурс включал шесть номинаций: «Доброволец года», «Творческая личность года», «Интеллект года» «Медиадеятель года», «Спортсмен года» и «Лидер ученического самоуправления».
«Каждому участнику предлагалось пройти два испытания: провести самопрезентацию и выполнить индивидуальное задание. В рамках первого из них активисты рассказывали о своем вкладе в деятельность школы, где учатся, и города или села, где живут. В рамках второго – готовили идеи по развитию направления, которое представляют, в родном общеобразовательном учреждении», – отметила директор департамента Елена Томчук.
Региональная премия «Ученик года – 2020» организована Приморским краевым домом молодежи, региональным отделением Российского Союза Молодежи и региональным отделением Российского движения школьников при поддержке департамента внутренней политики Приморского края, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.
Список победителей:
«Лидер ученического самоуправления»:
1 место – Егор Лисовенко, школа №5 Лесозаводска;
2 место – Дмитрий Сингаевский, школа №5 Лесозаводска;
3 место – Неонилла Сидоренко, школа №1 поселка Новошахтинский.
«Медиадеятель года»:
1 место – Кристина Филиппова, школа №20 Находки;
2 место – Екатерина Бертина, гимназия №1 Владивостока;
3 место – Алина Курапова, школа №5 Лесозаводска.
«Спортсмен года» (7-8 класс):
1 место – Полина Бахмет, средняя общеобразовательная школа Лесозаводска;
2 место – Айша Магомедова, школа №14» Находки;
3 место – Елизавета Дейнега, школа №5 села Черниговка.
«Спортсмен года» (9-11 класс):
1 место – Антон Хорук, школа №23 Находки;
2 место – Валентина Юдина, школа №3 Арсеньева;
3 место – Дарья Сафьянова, школа №7 «Эдельвейс» Находки.
«Доброволец года» (7-8 класс):
1 место – Маргарита Краснова, школа №5 Лесозаводска.
«Доброволец года» (9-11 класс):
1 место – Елена Ногина, гимназия №259 ЗАТО Фокино;
2 место – Диана Ганник, средняя общеобразовательная школа села Абрамовка;
3 место – Юлия Терещенко, школа №2 Артем.
«Интеллект года» (7-8 класс):
1 место – Анастасия Касьянова, школа №4 Арсеньева.
«Интеллект года» (9-11 класс):
1 место – Ульяна Конотоп, гимназия №1 Владивостока;
2 место – Владислав Кипаренко, гимназия №259 ЗАТО Фокино;
3 место – Елизавета Панченко, школа №1 имени П.И. Омельяненко Лесозаводска.
«Творческая личность» (7-8 класс):
1 место – Андрей Пасынков, школа №4 Лучегорска;
2 место – София Олимпова, гимназия №1 Находки;
3 место – Анастасия Бабенко, школа №73 с углубленным изучением предметов эстетического цикла Владивостока.
«Творческая личность» (9-11 класс):
1 место – Тимур Шаторный, детская школа искусств Арсеньева;
2 место – Валерия Титова, гимназия №1 Владивостока;
3 место – Анна Никитина, школа №5 Лесозаводск.
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