Опрос по бюджету продолжается: 37% голосов жители Владивостока отдали сфере благоустройства

37 процентов жителей Владивостока, которые уже приняли участие в опросе по бюджету на следующий год, предложили в качестве приоритетных расходы на благоустройство территорий. Еще 19 процентов считают основными расходы бюджета на сферу ЖКХ, 16 процентов – на дорожное хозяйство, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Напомним, жителям Владивостока предлагают поучаствовать в формировании бюджета города на 2022 год в рамках проекта «Бюджет для граждан». Опрос, который стартовал неделю назад, проводит администрация города. Высказать свое мнение можно через онлайн анкетирование по ссылке.

Жителям предлагают выбрать сферу, на которую должно быть запланировано больше средств в бюджете города в следующем году. Выбрать необходимо из шести направлений: «Образование», «Социально-культурная деятельность», «Дорожное хозяйство», «Жилищно-коммунальная сфера», «Благоустройство города» и «Спорт».

«За первую неделю мы видим, что активная часть жителей города больше выбирает сферы «Благоустройство», «ЖКХ», «Дорожное хозяйство» и «Образование». Также владивостокцев больше интересует информация о расходах и доходах бюджета в разрезе реализации конкретных муниципальных проектов и отдельных направлений расходования средств бюджета», – отмечает первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

По итогам опроса на выбор жителям будут предложены проекты в сферах, которые наберут больше всего голосов. Таким образом, управление финансов выведет в приоритет для исполнения конкретные, выбранные именно жителями, проекты по улучшению города и жизни граждан.

«Одной из ключевых задач бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Для вовлечения жителей в процесс формирования основных сфер, куда необходимо направить бюджетные средства в следующем году, мы предлагаем жителям пройти опрос и высказать свое мнение», – уточнил Сергей Дмитриенко.

Традиционно большая часть средств городского бюджета направляется на образовательный блок. На втором и третьем месте по расходам находятся блоки национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]