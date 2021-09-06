Первую «умную» парковку открыли во Владивостоке в рамках ВЭФ

В завершающий день Восточного экономического форума во Владивостоке сотоялось открытие первой интеллектуальной парковки. Проект был реализован корейской компанией KT Corporation на территории Матросского сквера при поддержке администрации Владивостока и «Корпорации развития Дальнего Востока», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Совсем скоро здесь состоится еще одно событие – на этот раз мы будем открывать сам Матросский сквер, где сейчас завершается второй этап благоустройства. Для нас большая честь, что KT Corporation при содействии «Корпорации развития Дальнего Востока» выбрали для размещения интеллектуальной парковки именно это пространство. Мы убеждены, что парковка будет пользоваться спросом», – отметил глава Владивостока Константин Шестаков.

В свою очередь старший вице-президент KT Corporation Сунгук Мун выразил слова благодарности за оказанное доверие и поддержку в реализации пилотного проекта компании.

В ходе торжественной церемонии представители KT Corporation, компании Silicon Cube, администрации Владивостока и «Корпорации развития Дальнего Востока» договорились о дальнейшем сотрудничестве в целях усовершенствования транспортной системы Владивостока и развития управления дорожным движением.

Отметим, что суть интеллектуальной парковки заключается в распознавании номерных знаков транспортных средств на основе искусственного интеллекта, управлении парковкой без присутствия обслуживающего персонала, обеспечении контроля доступа и статистики путем блокировки с помощью шлагбаума и терминала для оплаты. Данная система позволяет отправлять сигнал тревоги в программное обеспечение при обнаружении незаконно припаркованного транспортного средства, контролировать превышение транспортным средством скорости, отслеживать свободные парковочные места с возможностью их дальнейшего резервирования и последующей оплаты с помощью мобильного приложения.

Напомним, Матросский сквер в районе остановки «ДВГТУ» долгие годы оставался заброшенным. Благоустройства сквера горожане ждали с 2018 года – тогда он вошел в топ-5 территорий, которым, по мнению жителей, необходима реконструкция. Зимой прошлого года администрация Владивостока собирала пожелания горожан, каким бы они хотели видеть обновленный сквер. С их учетом МАУ «Дирекция общественных пространств» разработало концепцию благоустройства территории, которую сейчас реализует победитель торгов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]