Развитие транспортной системы и управление дорожным движением Владивостока обсудили с корейской делегацией KT Enterprise

Развитие «умной» транспортной системы во Владивостоке обсудили в мэрии Константин Шестаков и делегация корейских компаний Silicone cube и KT Enterprise. Именно благодаря сотрудничеству с этими компаниями уже появилась «умная» парковка в Матросском сквере, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

На встрече присутствовали вице-мэр Дарья Стегний и представители ООО «УК ТОР «Приморье». Корейскую корпорацию KT Enterprise представлял менеджер по реализации ее проектов в России Юн Джун Сук, компанию Silicon Cube – директор Чой Мин Чул.

«Мы считаем успешным опыт строительства парковки в Матросском сквере, - отметил господин Чой Мин Чул. - Нам удалось полностью реализовать задуманное. Суть интеллектуальной парковки заключается в распознавании номерных знаков транспортных средств на основе искусственного интеллекта, управлении парковкой без присутствия обслуживающего персонала, обеспечении контроля доступа и статистики путем блокировки с помощью шлагбаума и терминала для оплаты. Все это на парковке реализовано в полном объеме».

Господин Юн Джун Сук в свою очередь подчеркнул, что компании готовы к дальнейшему сотрудничеству и предлагают проект с размещением еще нескольких парковок на территории города. На каждой будет установлено парковочное оборудование: камера, датчики считывания госномеров и другое. Возможности передового оборудования компании продемонстрировали во время встречи с помощью специальной презентации.

«Мы планируем создавать в городе несколько плоскостных парковок, и под них уже есть земельные участки, - отметил Константин Шестаков. - В ближайшее время у вас будет возможность осмотреть эти территории и наметить план работ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]