Открытие отеля «Окура» обсудили на международной встрече в мэрии

Открытие «Гостиницы Окура» обсудили сегодня, 15 декабря, на встрече глава Владивостока Константин Шестаков и главный советник по международным проектам компании «Гостиница Окура» господин Кадоваки Горо, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Во встрече также приняли участие заместитель главы администрации города Дарья Стегний, сотрудники управления международных отношений, директор АНО «Японский центр» во Владивостоке Миягава Осаму, председатель правления НКО «Деловой совет соотечественников в Японии» Юрий Булах.

Участники встречи обсудили вопросы строительства новой пятизвёздочной гостиницы, оператором которой выступает японская компания Okura Nikko Hotel Management Co. Ltd. Объект планируется ввести в эксплуатацию летом 2022 года, и Okura Vladivostok станет первым отелем японской компании в России. Господин Кадоваки Горо рассказал, что сейчас они обучают персонал тонкостям сервиса, а также японскому языку.

В связи с этим Константин Шестаков заверил японских партнеров в том, что ко времени открытия отеля рядом с ним на городской территории будет проведено соответствующее благоустройство.

«Уверен, что наше сотрудничество продолжится и дальше. У нас много точек для соприкосновения. В частности, в сфере экологии, озеленения, благоустройства, изучения культуры. Некоторые проекты мы могли бы реализовать совместно со студентами и школьниками. И это было бы стратегически верно, ведь молодежи в будущем предстоит развивать наши страны и продолжать партнерские отношения между ними», - отметил Константин Шестаков.

Господин Кадоваки Горо в свою очередь подчеркнул, что эти сферы жизни очень важны для современного города, особенно экология.

«В Японии есть новый вид спорта – сбор мусора на скорость. Его организует японская Федерация SpoGOMI. Думаю, что подобные акции мы могли бы организовать во Владивостоке именно со студентами».

Также господин Кадоваки Горо рассказал, что за годы работы во Владивостоке он успел искренне полюбить город и даже всерьез думал о переезде сюда.

Кроме того, участники встречи проявили заинтересованность в расширении сфер сотрудничества и заверили главу города в масштабных планах по реализации проектов во Владивостоке, отметив важность личной встречи.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]