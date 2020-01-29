Юрий Трутнев и Олег Кожемяко осмотрели ход строительства отеля «Окура» во Владивостоке

Строительно-монтажные работы гостиничного комплекса «Окура» завершены почти на 90%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Отель на Корабельной набережной посетили вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник, 9 февраля.

Юрий Трутнев уточнил сроки сдачи объекта. Гендиректор АО «МГК «Золотой Рог» Антон Процентов заверил, что в соответствии с графиком выполнения работ срок сдачи отеля в эксплуатацию – 31 июля.

«Строительно-монтажные работы на объекте выполнены почти на 90%. Сейчас ведется чистовая и черновая отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей. Произведена половина ландшафтных работ», – отметил Антон Процентов.

В Японии оператор «Окура» уже приступил к формированию штата для управления отелем. Кроме того, достигнута договоренность между Правительством Приморского края и японской компанией о совместной организации подготовки линейного персонала в учебных заведениях Владивостока.

Напомним, Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. и АО «МГК «Золотой Рог» подписали договор управления гостиничным комплексом, который создается в краевом центре на базе одной из пятизвездочных гостиниц, корпуса которой были построены к Саммиту глав государств АТЭС-2012, но по ряду причин так и не были введены в эксплуатацию.

В новом отеле разместятся 223 номера площадью около 35 квадратных метров каждый, а также рестораны, предлагающие блюда японской кухни, конференц-зал, СПА и фитнес-центр с бассейном.

«Россия – многообещающий рынок, а Владивосток – символ экономического сотрудничества между Японией и Россией. Мы очень рады, что Hotel Okura был выбран для управления отелем в городе, и для нас большая честь помочь “построить мост” между нашими двумя странами. Мы предложим фирменное гостеприимство отеля Okura, которое наверняка удовлетворит гостей отеля и сделает его любимым местом среди местных жителей, а также российских и зарубежных гостей города», – прокомментировал ранее председатель Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. Тошихиро Огита.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]