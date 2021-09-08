Первая модельная библиотека открылась во Владивостоке

Комфортные условия и новый формат взаимодействия с читателем, обновленный книжный фонд и современные цифровые технологии – всё это о первой модельной библиотеке, которая сегодня, 7 сентября, открыла свои двери для всех желающих. Со знаменательным событием коллектив городской централизованной библиотечной системы и читателей поздравили министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова, глава Владивостока Константин Шестаков и председатель думы Владивостока Андрей Брик, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Благодарю Министерство культуры Российской Федерации за то, что рассмотрели нашу заявку и помогли нам реализовать этот проект. Это не просто библиотека, а полноценное общественное пространство. Надеюсь, таких мест в нашем городе с каждым годом будет появляться всё больше. Мы приложим к этому максимум усилий», – отметил глава города Константин Шестаков.

Новое модернизированное пространство создано на базе Центральной библиотеки им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48) в рамках национального проекта «Культура». В помещении заменили полы, облицовку стен, установили современные системы освещения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также охранно-пожарной сигнализации.

Как рассказала начальник городского управления культуры Светлана Шупиро, все пространство библиотеки адаптировано для маломобильных горожан и читателей с дополнительными потребностями, оборудован многофункциональный зал.

В рамках модернизации здесь обустроили компьютерный класс, установили терминал самообслуживания, который позволяет получить или сдать книгу без помощи персонала. Кроме того, терминал наделен функцией дезинфекции книг.

Также для библиотеки закупили планшеты, интерактивные доски, проектор, веб-камеры для онлайн-трансляций, современную акустическую систему и многое другое. Обновился и книжный фонд – для библиотеки было закуплено более трёх тысяч экземпляров книжных изданий.

Отметим, что в прошлом году учреждение победило в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета направлено 10 миллионов рублей на создание на базе библиотеки современного интеллектуального и просветительского центра. Еще более 10 миллионов выделено из городского бюджета на капитальный ремонт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]