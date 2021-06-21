Первая модельная библиотека готовится к открытию во Владивостоке

Огромный выбор книг, новейшие информационные технологии и запоминающиеся мероприятия – всё это о современной модельной библиотеке, которая уже осенью распахнет свои двери для жителей Владивостока, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Новое модернизированное пространство создается на базе Центральной библиотеки им. А.П. Чехова (проспект 100-летия Владивостока, 48).

Сегодня библиотека, где долгие годы не проводился капитальный ремонт, обрела вторую жизнь. По заказу управления культуры администрации Владивостока в помещении заменили полы, облицовку стен, установили современные системы освещения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, а также охранно-пожарной сигнализации.

«От прежней библиотеки остались только стены. Проект нам был очень интересен, подошли к его реализации со всей ответственностью. Надеюсь, жителям Владивостока понравится обновленная библиотека», – рассказывает руководитель подрядной организации ООО «ВСК Технострой».

Как отмечает начальник городского управления культуры Светлана Шупиро, все пространство библиотеки им. А. П. Чехова полностью адаптировано для маломобильных горожан и читателей с дополнительными потребностями, оборудован многофункциональный зал. В ближайшее время здесь появится компьютерный класс, установят терминал самообслуживания, который позволит получить или сдать книгу без помощи персонала.

Для библиотеки уже закупили новое оборудование – компьютеры, принтеры, планшеты, интерактивные доски, проектор, веб-камеры для онлайн-трансляций, современную акустическую систему и многое другое. Обновится и книжный фонд – для библиотеки закуплено более трёх тысяч экземпляров книжных изданий.

Отметим, что в прошлом году учреждение победило в конкурсном отборе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Из федерального бюджета направлено 10 миллионов рублей на создание на базе библиотеки современного интеллектуального и просветительского центра. Еще более 10 миллионов выделено из городского бюджета на капитальный ремонт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]