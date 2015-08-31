Во Владивостоке после капитального ремонта открылась библиотека № 21

Библиотека № 21, расположенная на Нейбута, 45, распахнула свои двери для читателей после капитального ремонта. Гостей ждут комфортные залы и новинки литературы. На открытии библиотеки побывал глава Владивостока Олег Гуменюк, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Библиотека № 21 – самая молодая среди всех муниципальных библиотек Владивостока. В этом году ей исполняется 27 лет. Ее услугами сегодня пользуется 2700 читателей, за год из фондов выдается более 50 тысяч изданий. Библиотека уже давно стала центром притяжения жителей района – и детей, и взрослых. Впервые с самого открытия в учреждении культуры провели капитальный ремонт.

«При поддержке правительства Приморского края мы провели большую работу в библиотеке. Здесь сделан хороший ремонт, установлена новая мебель и оборудование. Надеюсь, что такое современное пространство теперь с удовольствием будут посещать еще больше жителей этого района», - сказал Олег Гуменюк.

В помещении библиотеки зонировали пространство при помощи перегородок, оштукатурили и покрасили стены в пастельные цвета, заменили плитку и сантехнику в туалете, установили натяжной потолок, двери, пластиковые окна и уложили новое напольное покрытие. Также была заменена электропроводка и освещение, появились кондиционеры, камеры видеонаблюдения и пожарная сигнализация. Был обустроен и запасный выход, что обеспечило дополнительную безопасность для посетителей библиотеки.

«Наша библиотека – единственная в этом районе и, конечно, ремонт стал настоящим подарком для всех ее посетителей. Благодаря такому обновленному пространству мы сможем не только привлечь к нам больше читателей, но и расширить формы работы. Здесь стало возможно проводить различные познавательные мероприятия, творческие встречи, киногостиные, лекции и мастер-классы как для детей, так и для взрослых», - рассказывает заведующая библиотекой № 21 Анастасия Баркар.

На новых стеллажах аккуратно расставлено главное богатство библиотеки – книги. Более 16 тысяч экземпляров литературы на любой вкус ждет читателей. Среди них – много новинок. Это современная российская и зарубежная художественная литература, включая книги Дмитрия Быкова, Владислава Отрошенко, Бориса Акунина, а также детские книги таких известных издательств, как «Розовый жираф», «Самокат», «Аквилегия», «Белая ворона», «Речь», «Клевер». Обновился и фонд краеведческой литературы.

Библиотека № 21 приглашает в гости всех жителей и гостей Владивостока. Режим работы: с 11:00 до 19:00, в субботу и воскресенье - с 10:00 до 18:00, выходной – понедельник.

Отметим, что сегодня МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система» объединяет 22 муниципальные библиотеки. За последние годы ремонтные работы завершились в 10 из них. В этом году масштабный капитальный ремонт проходит в Центральной библиотеке им. А.П. Чехова. Планируется, что библиотека откроется для читателей в конце сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]