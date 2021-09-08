Городское мероприятие для детей «Хрустальный мир» стартует 15 сентября во Владивостоке

Во Владивостоке стартует традиционный ежегодный городской проект «Хрустальный мир», уже полюбившийся детям города. Главная цель мероприятия – устранение социальной разобщенности детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности, во время творческой и игровой активности, проведения совместного досуга, устранение барьеров в сфере общения и творческой реализации детей-инвалидов. Принять участие в социальном проекте «Хрустальный мир» приглашаются дети-инвалиды и дети, не имеющие особенностей по здоровью, в возрасте от 5 до 18 лет, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

15 сентября состоится первое мероприятие - «Интерактивная сказка». Совместно с Конем Юлием, Алешей Поповичем и Аленкой дети отправятся в увлекательный мир сказки, станут участниками мини-спектакля и игр, их ждет увлекательная разминка. Место проведения - сквер Ветеранов (ул. Вострецова, 4).

22 сентября и 8 октября состоятся мероприятия «Рисуем вместе», где каждый участник сможет на большой раскраске раскрасить город разными цветами. Место проведения - библиотека «Бук» (ул. Светланская, 55).

Все мероприятия бесплатны.

Запись детей на участие - по телефону 8-914-073-78-47. Количество мест ограничено.

Также в этом году участников проекта ждёт цикл занятий в «Городе профессий», где ребята познакомятся, кто такой кинолог, ипполог, блогер, дизайнер одежды, гример, археолог, конструктор, разработчик игр, кибирнетик, программист микроконтроллера, электронщик и пилот квадрокоптера. Участников ждет увлекательная игротека «Играем вместе» и интересные экскурсии: обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе, иммерсивная экскурсия «Охотники за звуками».

О месте и времени проведения данных мероприятий будет сообщено дополнительно.

Напомним, городское мероприятие «Хрустальный мир» проводится в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Организатор – управление по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]