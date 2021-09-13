Фестиваль «Без границ» объединил людей с инвалидностью и без ограничений по здоровью

Фестиваль «Без границ» состоялся в Адмиральском сквере Владивостока в минувшую субботу, 11 сентября. Основную программу представили общественные организации инвалидов города. Организатором выступила администрация Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Такой инклюзивный фестиваль в краевом центре проходит уже третий год подряд. Здесь общества слабовидящих и слабослышащих, организация инвалидов «Благое дело», а также многие другие представляют своё творчество и проводят мастер-классы для всех желающих.

«Гостей фестиваля обучают языку жестов, мастерству сопровождения инвалидов с нарушением зрения, письму шрифтом Брайля, а также основам оригами, ниткографии и многому другому», - рассказали в управлении по делам молодежи и связям с общественностью администрации города.

Для гостей подготовили также спортивные игры, развлечения и яркий инклюзивный концерт, на котором прозвучали песни и стихи на жестовом языке, исполнили танцы на колясках и другие номера.

«Очень рады, что администрация города организовала такой большой фестиваль. Это прекрасная возможность заявить о себе, рассказать о том, что мы делаем и чем помогаем другим», - рассказал организатор одной из локальных площадок, где обучают жестовому языку, руководитель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Елена Шнейдер.

Елена Анатольевна провела для всех желающих мастер-класс и рассказала о системе жестового языка.

«На инклюзивном фестивале к нам подходили дети и взрослые. Было очень приятно наблюдать их неподдельный интерес к жизни и творчеству незрячих людей. Молодая жительница города Ольга сказала, что мы открыли для нее новый мир. Ради таких слов необходимо делать подобные площадки и рассказывать о нас», - отмечает председатель Владивостокского общества слепых Светлана Кротенок.

На другой площадке работы совсем юных горожан с ограниченными возможностями здоровья и взрослых жителей Владивостока представил руководитель общественной организации «Благое дело» Геннадий Антропов. Здесь можно было увидеть поделки из глины, войлока и другие изделия декоративно-прикладного творчества.

Завершился фестиваль показом короткометражных фильмов, посвящённых теме объединения общества и устранения разобщённости между инвалидами и людьми без ограничений по здоровью. Кинопоказ прошел на набережной Спортивной гавани.

Отметим, фестиваль «Без границ» городского проекта «Мы вместе» организован в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Главная цель проекта – устранение социальной разобщенности и барьеров в сфере общения инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]