Итоги года: социальные проекты объединили жителей Владивостока

Итоги различных социальных проектов для взрослых и детей, которые реализованы во Владивостоке в уходящем 2021 году, подводят в администрации города. Проекты были направлены на интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями, на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в самых разных сферах, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как рассказали в управлении по делам молодежи и связям с общественностью, более 600 человек, в том числе горожане с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, приняли участие в мероприятиях социального проекта «Мы вместе». Проект включал экскурсии, веселые старты, познавательно-оздоровительные прогулки и многое другое.

Например, на мероприятии «Путешествие по танцевальной истории» участники познакомились с историей танца XIX века и смогли примерить исторические костюмы. Во время экскурсий познакомились с историческим центром городов, литературным Владивостоком, стрит-артом, удивительными бухтами острова Русский, побывали в сафари-парке, изучили «Городские легенды» на иммерсивной экскурсии.

В социальной акции «Мы вместе» принимали участие горожане с ограниченными возможностями здоровья и горожане без инвалидности. Это помогает устранять барьеры в общении, находить новых друзей и новые увлечения.

11 сентября в Адмиральском сквере Владивостока прошел фестиваль «Без границ». Основную программу представили общественные организации инвалидов города. Такой инклюзивный фестиваль в краевом центре проходит уже третий год подряд. В этом году его участниками стали более 800 жителей.

Здесь общественные организации представили своё творчество, провели мастер-классы для всех желающих. Гостей фестиваля обучали языку жестов, мастерству сопровождения инвалидов с нарушением зрения, основам оригами, ниткографии и многому другому. Для гостей были подготовлены спортивные игры, развлечения и яркий инклюзивный концерт.

В текущем году для школьников Владивостока проведены 24 урока доброты - «Мир глазами слепых» и «Мир глазами глухих». Уроки прошли в рамках городской акции «Сделаем город доступнее», участниками которой стали более 600 ребят от 7 до 15 лет. Цель уроков - помочь детям понять, что все люди равны, вне зависимости от их личностных особенностей, развить такие социальные навыки, как деликатность, терпимость, способность помочь и тонко чувствовать трудности другого человека.

Проведено городское мероприятие «Хрустальный мир», на котором ребята познакомились в рамках цикла занятий «Город профессий» с профессиями кинолога, ипполога, гримера, археолога, блогера, дизайнера одежды, разработчика игр, электронщика, кибернетика, пилота квадрокоптера и другими.

В рамках «Хрустального мира» в сквере Ветеранов провели «Интерактивную сказку», где дети были вовлечены в разнообразные игры, физкультурную разминку, миниспектакль, а также мероприятие «Рисуем вместе», где участники совместно раскрашивали огромную раскраску. Также ребята стали участниками иммерсивных экскурсий «Охотники за звуками» и совершили путешествие по мостам на двухэтажном автобусе.

Мероприятие организовано и проведено в рамках муниципальной программы «Доступная среда». Его целью также является устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.

В управлении по делам молодежи и связям с общественностью добавили, что в ноябре прошли семинары по вопросам доступности среды жизнедеятельности инвалидов. Представители волонтерского движения на семинаре «Этика общения с инвалидами» узнали об этических и психологических аспектах взаимодействия с инвалидами.

На семинаре для представителей сферы торговли и услуг участникам рассказали об общих требованиях к обеспечению доступности для инвалидов на таких предприятиях.

Традиционно во Владивостоке поддерживают социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). В начале 2021 года был проведен конкурс на получение грантов в форме субсидий из бюджета города. Подано 34 социальных проекта, получателями грантов стали 18 СОНКО.

Социальные проекты реализуются по восьми направлениям. Среди них - социальная адаптация инвалидов и их семей, патриотическое воспитание, охрана окружающей среды и защита животных, поддержка материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов России, развитие институтов гражданского общества.

Так, проект «Лед возможностей», разработанный федерацией фигурного катания, направлен на реабилитацию и социализацию людей в возрасте 4-25 лет с ДЦП, синдромом Дауна и другими нарушениями. Тренировки проводятся на льду и в гимнастическом.

Проект «Чтобы помнили» поискового объединения «АвиаПоиск» направлен на увековечение памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества и захороненных на кладбище «Чёрная речка». В рамках проекта «Доступная игра» краевой организации Всероссийского общества слепых создан кружок по настольным играм для инвалидов по зрению всех возрастов. Авторы социального проект «Техническое творчество для школьников» обучают детей техническому творчеству. Работает социальный проект «Бесплатная стерилизация кошек» фонда помощи бездомным животным «Умка».

Одним из ярких городских мероприятий в области социальной политики стал фестиваль национальных культур «Меридиан дружбы», который прошел в сентябре.

Также в администрации Владивостока подводят итоги реализации проектов в области молодежной политики.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]