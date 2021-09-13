Школа «Управдом» начинает новый учебный год

Во вторник, 14 сентября, во Владивостоке пройдет первое в новом учебном году занятие муниципальной школы «Управдом». Оно состоится в школе № 14 (ул. Ивановская, 28), начало в 19:00. Приглашаются все желающие, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Как сообщили в городском управлении содержания жилищного фонда, занятие будет разбито на четыре блока.

1. Капитальный ремонт. Как приблизить дату планового капитального ремонта дома. Как перейти на свой спецсчет и работать с ним.

2. Презентация журнала «Управдом».

3. Презентация работы Волонтерского центра г. Владивостока, презентация работы председателей советов МКД.

4. Земельный участок МКД. Как оформить землю, межевание, постановка на кадастровый учет, как изменить участок.

Спикерами семинара станут специалисты администрации города и городской думы.

Повестка:

18.30 - сбор участников;

18.45 - кофе-брейк;

19.00 - начало работы школы «Управдом».

На занятие приглашаются все желающие, при себе необходимо иметь защитную маску.

Для справки

Школа «Управдом» была организована администрацией города в 2012 году. Ее цель - научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить грамотных управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Школа работает бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]