Вывоз мусора и перепланировку квартир обсудят на уроке школы «Управдом»

9 октября в актовом зале администрации Владивостока (Океанский проспект, 20) пройдет очередное занятие школы «Управдом», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Спикеры расскажут о санитарном содержании придомовых территорий и размещении объектов для накопления твердых коммунальных отходов, а также обсудят возможные варианты перепланировки квартир и весь алгоритм с получением необходимых для этого документов. Начало в 11:00.

Как рассказал начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер, обе темы вызывают немало вопросов у населения.

«Планируем обсудить тему перепланировки в квартирах. Сносы стен, расширение санузлов, организация дополнительных проходов (арок) в несущих стенах. Вот самые популярные виды работ, которые жители города делают в своих квартирах. Но в творческом порыве преображения своего жилья многие из них забывают об элементарных правилах безопасности и законах, которые запрещают такие виды перепланировки, которые несут угрозу конструкциям многоэтажки. Но в то же время существует масса таких видов перепланировки, которые разрешены и их легко можно внести в технический паспорт. Все это и будем обсуждать совместно с руководителями ТСЖ и старшими по домам», - рассказал Григорий Пейхвассер.

Напомним, школа «Управдом» - муниципальный проект. Его создали в 2012 году. Школа полностью бесплатная и призвана научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]