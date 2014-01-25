Школа "Управдом" возобновляет работу во Владивостоке

В четверг, 20 мая, во Владивостоке возобновится работа школы «Управдом». Ее первый в этом году семинар пройдет в школе № 13 (ул. Набережная, 1). Начало в 18 часов, вход свободный, при себе необходимо иметь защитную маску.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, семинар в первую очередь организован для жителей Фрунзенского района. Последующие будут проходить, как и прежде, в помещениях администрации города.

Повестка семинара школы «Управдом» 20 мая:

1) выбор (смена) способа управления многоквартирным домом;

2) выбор совета многоквартирного дома;

3) участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Напомним, школа «Управдом» была организована администрацией города в 2012 году. Цель - научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Школа «Управдом» работает бесплатно.

В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса почти год у школы не было возможности работать на полную мощность. Но, как показали многочисленные встречи главы Владивостока Олега Гуменюка с горожанами, людям зачастую не хватает знаний в области жилищного законодательства и они не всегда могут отстоять свои права в диалоге с управляющими компаниями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]