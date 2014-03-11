Школа «Управдом» начнет свою работу во Владивостоке уже в мае

Специалисты управления содержания жилого фонда администрации Владивостока рассказали, что после длительного перерыва в связи с пандемией вновь начнет свою работу школа «Управдом». Первое занятие запланировано во Фрунзенском районе в начале мая, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

«В последнее время через соцсети главы Владивостока и администрации города поступает много жалоб и нареканий на работу УК во Фрунзенском районе, именно поэтому первым выбран именно он. Но уроки обязательно пройдут во всех районах. График работы школы сейчас разрабатывается. Он будет опубликован в соцестях и СМИ», - рассказали специалисты.

Как показали многочисленные поездки главы города Олега Гуменюка по дворам, жителям зачастую не хватает понимания жилищного законодательства и не всегда они могут отстоять свои права в диалоге с управляющими компаниями.

Школа «Управдом» готовит старших по дому и руководителей ТСЖ, которые смогут от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг. Несмотря на то, что в нашей стране вот уже несколько лет, как поменялся жилищный кодекс, наделяющий максимальными правами самих жильцов, люди не до конца представляют себе, что происходит в их домах. Не у всех собственников прижились такие понятия, как общедомовое имущество, места общего пользования, о которых надо заботиться не меньше, чем о своей квартире. Школа «Управдом» дает возможность стать опытнее, узнать новое непосредственно от специалистов в области ЖКХ.

Напомним, что школа «Управдом» во Владивостоке работает семь лет. За это время на лекциях рассматривали самые актуальные вопросы: перепланировки жилых помещений, изменения тарифов на коммунальные услуг, участия в федеральных и краевых программах по ремонту дворов, пожарной безопасности, создания ТОСов и многие другие.

Уроки в школе проходили и будут проходить бесплатно.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]