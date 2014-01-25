Выбор способа управления домом, а также ремонт во дворах обсудили на уроке школы «Управдом»

20 мая в актовом зале школы № 13 прошел первый после длительного перерыва урок школы жилищного просвещения «Управдом». На нем заинтересованным горожанам рассказали о выборе способа управления многоквартирным домом, а также участии в муниципальной программе «Формирование современной городской среды», сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Администрации Владивостока.

Начала собрание эксперт в сфере жилищного хозяйства, депутат думы города, председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская. Она поприветствовала всех собравшихся и еще раз обозначила основные цели и задачи школы. По ее словам, «Управдом» призван научить всех желающих разбираться в жилищном законодательстве и подготовить управляющих, способных от имени жильцов выступать профессиональными и грамотными заказчиками жилищно-коммунальных услуг.

Затем о том, как сменить управляющую компанию, подробно рассказал представитель Государственной жилищной инспекции Василий Фармагей. Его доклад включал в себя четкий алгоритм действий жителей в случае, если их не устраивает работа УК. Сотрудники управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока объяснили, как выбрать Совет дома и какие вопросы он полномочен решать.

Еще один вопрос, который затронули на уроке, касался участия дворов в программе ремонта «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов». Начальник управления содержания жилищного фонда Григорий Пейхвассер рассказал собравшимся, что в этом году новый вид получат 47 дворов. По 34 городским адресам заасфальтируют придомовые дороги, в девяти дворах установят детские площадки, еще в четырех – спортивные. Кроме того, программа продолжит свою работу и в 2022 году. Прием заявок на следующий год продлится до конца мая.

Напомним, что школа «Управдом» во Владивостоке работает с 2012 года. За это время на лекциях рассматривали самые актуальные вопросы: перепланировки жилых помещений, изменения тарифов на коммунальные услуг, участия в федеральных и краевых программах по ремонту дворов, пожарной безопасности, о правовых основах создания ТОСов и многие другие. Уроки в школе проходили и будут проходить бесплатно.

Возобновление уроков «Управдома» после длительного перерыва прокомментировал заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук.

«Жилищный кодекс наделяет максимальными правами собственников, но многие люди не до конца представляют себе, что происходит в их домах, - сказал он. - Не все жильцы знают, что такое общедомовое имущество, места общего пользования, о которых надо заботиться не меньше, чем о своей квартире. Школа «Управдом» дает возможность стать опытнее, узнать новое непосредственно от специалистов в области ЖКХ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]