Движение транспорта и парковку на улице Батарейной ограничат в воскресенье, 26 сентября

В связи с празднованием мероприятий, направленных на сохранение амурского тигра, во Владивостоке в воскресенье, 26 сентября, с 8:00 до 22:00 будут ограничены движение и парковка транспорта на улице Батарейной (от перекрестка с улицей Западной). По информации организаторов, планируется, что праздничная программа завершится раньше, в связи с чем движение также может быть открыто раньше, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Жителей и гостей Владивостока просят учитывать это обстоятельство при планировании передвижения на автомобиле.

Напомним, 25 и 26 сентября во Владивостоке пройдут традиционные мероприятия в честь амурского тигра.

АНО «Центр «Амурский тигр» совместно с правительством Приморского края, администрацией города Владивостока и Русским географическим подготовили красочную двухдневную развлекательную программу на локальных площадках.

25 сентября в амфитеатре набережной Спортивной гавани состоятся церемонии награждения победителей различных творческих конкурсов. Там же все желающие смогут научиться делать воздушных змеев и рисовать «тигриные» принты, поучаствовать в киносъемках и отправить с площадки Почты России родным и близким тематические открытки. Написать послания со словами благодарности за сохранение популяции амурского тигра все желающие смогут и сотрудникам региональных служб охотничьего надзора.

Воскресным днём, 26 сентября, также запланированы праздничные мероприятия. В Адмиральском сквере будут работать локации природоохранных организаций Дальнего Востока, напротив спортивного комплекса «Олимпиец» пройдет серия спортивно-развлекательных стартов, в Пушкинском сквере выступят молодые талантливые музыканты и стендап-комики Владивостока, свои работы представят и местные фотографы. Парк Минного городка примет массовый дог-фестиваль в «тигрином» стиле, а стадион «Динамо» – кубок Приморского края по баскетболу 3х3.

Примерный перечень площадок в «тигриные» выходные, 25 и 26 сентября, во Владивостоке

Суббота, 25 сентября:

12:00 – 14:00 – набережная Спортивной гавани (амфитеатр): церемонии награждения победителей конкурсов «Береги природу» (чтецы), «Хозяин Уссурийской тайги» (рисунки), «Экомода» (изделия из бросового материала) и «Покажи тигра» (фотоконкурс);

13:00 – 17:00 – набережная Спортивной гавани (нижняя площадка амфитеатра): мастер-классы «Квиз, плиз!», «Тигриные принты», «Снимись в кино», «Воздушные змеи». Локация Почты России – «Тигриная почта».

В течение дня на улице Адмирала Фокина будет проходить таежный фестиваль «Сделано в Приморье. Осенние истории» (до 3 октября): истории о таёжных дарах, амурском тигре и лесные легенды, таёжные блюда от участников фуд-корта VladiFoodStreet.

Воскресенье, 26 сентября:

10:00 – 16:00 – площадка KFC-ARENA (Пограничная, 1): кубок Приморского края по баскетболу 3х3;

12:00 – 16:00 – Адмиральский сквер: презентация природоохранных организаций Дальнего Востока, осуществляющих свою деятельность в ареале тигра;

12:00 – парк Минного городка (учебно-дрессировочная площадка МСКЦ «Фаворит»): старт ежегодного открытого осеннего дог-фестиваля для всех желающих владельцев собак и их питомцев. В программе – конкурс «Найди своего Тигрёнка», собачьи бега «Быстрее ветра», соревнования по скоростной апортировке и аджилити, танцевальный конкурс с элементами трюковой дрессировки. Вход для зрителей бесплатный;

12:00 – 16:00 – локация напротив СК «Олимпиец» (Батарейная, 2): состязания по каратэ, армреслингу, шахматам и экстремальным видам спорта, «Веселые старты», «Спидкубинг», запуски воздушных змеев;

17:00 – 20:00 – Пушкинский сквер: выступления стендап-комиков, музыкальный «Квартирник», выставка «Фотосушка».

В течение дня в международном аэропорту Владивостока будут проходить танцевальный флешмоб, аквагрим, конкурс рисунков на асфальте, лотерея и викторина для пассажиров, вручение подарков участникам празднования.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]