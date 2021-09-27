Во избежание подтоплений: систему ливневой сети на улице Спортивной ждет реконструкция

Такое решение принял глава Владивостока Константин Шестаков по итогам осмотра придомовых территорий на улице Спортивной. Каждый раз во время дождей этот жилой массив подтапливает из-за повышения уровня воды в реке Объяснения, а существующая система ливневой канализации не справляется с таким объемом, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Этот жилой массив находится в самой низкой части поймы реки Объяснения. Во избежание подтоплений необходимо минимизировать зависимость ливневой канализации от уровня воды в реке», – отметил начальник административно-территориального управления Ленинского района Владимир Ковалевич.

По его словам, еще одна проблема жителей микрорайона – не асфальтированные придомовые дороги. Как уточнили в управляющей компании, чтобы провести эти работы, жители домов № 1, 3, 5 и 6 уже подали заявку на участие в 2022 году в программе «1000 дворов». Но специалисты сходятся во мнении, что без реконструкции ливневой системы ремонт дорожного полотна будет бессмысленным.

«Мы понимаем, что эти работы должны быть взаимосвязаны. Поэтому в первую очередь необходимо провести реконструкцию ливневых сетей. Перед специалистами профильного управления уже стоит задача разработать соответствующий проект», – подчеркнул Константин Шестаков.

Для комфорта горожан также планируется в следующем году обустроить тротуар вдоль домов № 9 и 6 по улице Спортивной. Будет рассмотрена возможность создания спортивно-игровой площадки для юных жителей микрорайона. А пока специалисты уберут с придомовых территорий автомобильные шины, которые служат элементами декора, и проведут снос аварийных деревьев.

Следующими точками маршрута стали улицы Борисенко и Фадеева. Во время дождей здесь складывается такая же ситуация, что и на Спортивной. По этой причине специалистами мэрии также будет запланирована реконструкция ливневой канализации. Помимо этого, в следующем году отремонтируют пешеходные мосты через реку Объяснения.

«Из оперативных работ – полное закрытие подземного пешеходного перехода через улицу Борисенко. Сейчас этот объект представляет угрозу жизни и здоровью горожан. В дальнейшем будут приняты меры по его ликвидации», – уточнил глава города.

У дома № 17а по улице Борисенко, напротив, скоро появится обустроенные пешеходный переход. Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями горожан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]