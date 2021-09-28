Онлайн-проект «Цифровое образование» стартовал на Дальнем Востоке

27 сентября «Ростелеком» провел онлайн-презентацию проекта «Цифровое образование» для студентов и журналистов Дальнего Востока. Участники встречи узнали подробности о курсах, входящих в образовательную программу, обсудили, что такое цифровые навыки и зачем будущим специалистам нужно изучать кибербезопасность, интернет вещей и Big Data, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Ростелеком».

Партнерами «Цифрового образования» стали 16 крупнейших вузов из 7 регионов Дальнего Востока. В Приморском крае это ДВФУ и ВГУЭС. Онлайн-обучение стартует 28 сентября. До 14 декабря эксперты «Ростелекома» будут проводить лекции для студентов в мобильном приложении «Цифра РТК». Видео-материалы будут доступны в записи в приложении и на официальном YouTube-канале проекта.

Программа обучения состоит из 11 треков, каждый из которых включает в себя лекцию и дистанционный курс. Темы занятий связаны с основными направлениями цифровой экономики: «Цифровое лидерство», «Кибербезопасность», «Виртуальная реальность», «Квантовые технологии», «Подрывные инновации», «Agile и гибкие методологии работы», «Основы маркетинга и цифровые коммуникации», «Интернет вещей», «Большие данные (Big data)», «Индустриальный интернет: драйвер современного производства», «Блокчейн и технологии распределенного реестра».

«Выбор тем для обзорных лекций был основан на реалиях времени. При подготовке к проекту мы систематизировали массив информации о новых технологиях и трендах работы с данными. Нынешние студенты — те, кто в скором будущем будут строить цифровую экономику страны. Поэтому им уже сегодня необходимо быть гибкими в плане адаптации к новым тенденциям развития рынка, заботиться о приобретении дополнительных знаний из самых разных областей. Мы хотим помочь молодому поколению определиться с профессиональными предпочтениями, выявить свои сильные стороны и зоны роста», — отметила руководитель «Цифрового образования» на Дальнем Востока Надежда Шилова.

Каждый участник будет зарабатывать баллы в приложении за активность во время прохождения курса. По завершению программы все участники получат соответствующий сертификат от национального цифрового провайдера, а лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном мероприятии программы — «Нехакатоне». Победители получат приглашение на стажировку от «Ростелекома» и ценные призы.

Для того, чтобы принять участие в обучении, студентам необходимо скачать приложение «Цифра РТК» и пройти короткую процедуру регистрации. Ознакомиться с правилами участия и расписанием занятий можно в официальном приложении курса.

Скачать приложение «ЦифраРТК»:

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]