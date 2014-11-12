Приморцы сэкономят по 30 тысяч рублей на образовательных курсах

Прием заявок на цифровые сертификаты продолжается в Приморском крае. До 1 ноября жители региона могут записаться на бесплатные курсы повышения квалификации по наиболее востребованным направлениям в сфере высоких технологий, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и связи Приморья, воспользоваться возможностью повысить цифровую грамотность может каждый житель края старше 18 лет и до наступления пенсионного возраста. Чтобы пройти обучение за счет государства, необходимо получить соответствующий персональный сертификат.

«Для получения сертификата гражданину следует пройти регистрацию на сайте цифровойсертификат.рф, а затем там же выполнить так называемую онлайн-диагностику – тест, который позволит определить нынешний уровень владения темой. По результатам проверки пользователь получит рекомендации по выбору программы повышения квалификации, а на платформе автоматически сформируется электронная заявка на выдачу сертификата», – отметили в приморском минцифры.

Приморцы могут повысить компетенцию по наиболее востребованным в сфере высоких технологий направлениям. В перечень вошли искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, интернет вещей и промышленный интернет, большие данные, распределенные и облачные вычисления, а также технологии управления свойствами биологических объектов.

Фактическая стоимость каждого из курсов составляет 30 тысяч рублей. Впрочем, платить за учебу претендентам на цифровые сертификаты не придется – в полном объеме расходы компенсируют за счет федеральных средств.

Начало занятий по сертификатам – 1 ноября. Все образовательные программы краткосрочные и рассчитаны на 72 учебных часа.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]