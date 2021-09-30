Социальный спектакль «Мама, я взрослая!» сыграли школьники Владивостока

Попробовать себя в роли актеров и найти пути решения возможного конфликта с родителями смогли учащиеся школы № 69. В среду, 29 сентября, здесь прошел социальный спектакль «Мама, я взрослая!» в рамках проекта «Форум-театр» Молодежного ресурсного центра (МРЦ), сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Проблемы в общении с родителями не редкость у подростков. Найти способы решения этого конфликта – именно такая тема была выбрана для первой в новом учебном году театральной постановки МРЦ. Спектакль прошел в формате форум-театра.

«Форум-театр – это интерактивная форма спектаклей, которые поднимают острую социальную проблему, а возможность найти пути ее решения предоставляется зрителям. Сегодня мы выбрали тему, которая актуальна для многих подростков, – взаимоотношения с родителями», - отмечает куратор проекта, начальник отдела по организации работы с молодежью МРЦ Антон Шумейко.

Главный смысл форум-театра в том, что здесь нет сцены, разделяющей актеров и зрителей, и любой желающий может поучаствовать в происходящем. Поэтому сначала школьники вместе со специалистами Молодежного ресурсного центра разыграли свою версию спектакля, а затем предложили зрителям присоединиться и предложить свой вариант развития событий.

По сюжету девочка Вика считает себя взрослым человеком, который может сам принимать решения. При этом ее выбор - забросить учебу, поругаться с родителями и употреблять алкогольные напитки с друзьями. Ситуацию усугубляют ее одноклассники и парень, которые одобряют ее поведение и подталкивают к необдуманным поступкам. Родители для девочки не являются авторитетом – папа показывает свое безразличие, а мама, напротив, регулярно срывается на крик. В итоге девочка убегает из дома.

Ребята заменяли актеров и искали пути решения этой ситуации. Так коллективно они пришли к выводу, что родителям следует вести себя иначе: отцу следовало бы отвлечься от работы и уделить больше внимания дочери, а матери – поговорить с девочкой и выяснить причины ее поведения. Изменился сюжет и после замены «друзей» Вики, которые посоветовали ей помириться с родителями и не поддаваться своим эмоциям.

«Я очень люблю театр, участвую в школьных спектаклях и в будущем хочу поступить в театральное училище. Поэтому с радостью приняла участие в «Форум-театре МРЦ» и выступила в роли главной героини. Сам формат для меня – это что-то новое и интересное, здесь используются элементы импровизации, а для актера важно уметь подстроиться под разные сюжетные линии. Спектакль важен тем, что люди, которые попадают в схожие ситуации, могут взглянуть на себя со стороны и задуматься о своем поведении», - рассказывает учащаяся школы № 69 Алина Громук.

Отметим, что проект «Форум-театр МРЦ» реализуется на разных городских площадках для подростков старше 14 лет. В социальных спектаклях затрагиваются темы борьбы с пагубными привычками, буллинга среди одноклассников, взаимоотношений учеников, студентов и педагогов. Участие в проекте – бесплатное.

Оставить заявку на проведение интерактивного спектакля педагоги могут по телефону 222-22-48 или в Instagram Молодежного ресурсного центра @mrc_vladivostok.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]