Подготовка к отопительному сезону во Владивостоке входит в финальную стадию

На сегодняшний день готовность города к зиме оценивается в 97%. Ход ремонтных работ на инженерных сетях, восстановление благоустройства и другие аспекты подготовки обсудили сегодня, 6 октября, в мэрии на заседании штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства Владивостока к отопительному периоду 2021-2022. Провёл заседание начальник управления по вопросам ТЭК администрации города Сергей Ткачёв, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В заседании приняли участие старший помощник прокурора города Владивостока Елена Сальникова, представители профильных управлений мэрии, а также сетевых организаций – МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС), филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), КГУП «Примтеплоэнерго», КГУП «Приморский водоканал» и других компаний.

Как доложили сотрудники Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), сейчас продолжаются плановые работы по замене старых, изношенных тепловых сетей на новые, а также устранение, выявленных после гидравлических испытаний, порывов. На 98 % выполнена ремонтная кампания КГУП «Примтеплоэнерго». В данный момент завершается поставка твердого топлива на острова Русский и Попова.

На 100 % готовы к зиме учреждения культуры и спорта. Продолжается подготовка к холодам жилищного городского фонда. На сегодняшний день степень готовности многоквартирных домов составляет 99 %. По 28 адресам ведутся работы по ремонту внутридомовых сетей отопления, которые планируют завершить к 15 октября.

Гидравлические испытания в городе завершены, сейчас главная задача ресурсоснабжающих организаций – устранить все порывы и подготовить инженерные сети к подаче отопления. Масштабные работы в эти дни ведутся на улице Сахалинской, 2-й Строительной и других объектах.

«Состояние сетей в городе неудовлетворительное. В среднем за год случается около 1700 порывов. Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению», – неоднократно подчеркивал заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]