Последний этап летне-осенних гидравлических испытаний завершается во Владивостоке

Во Владивостоке завершается последний, пятый этап летне-осенних гидравлических испытаний. Сейчас на котельных «Вторая Речка» и «Северная» производится запуск оборудования. Об этом сообщил представитель «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК) на заседании штаба по подготовке Владивостока к отопительному периоду 2021-2022, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Совещание прошло в администрации города под руководством заместителя главы администрации Тараса Фищука. Участие в нем также приняли представители городских управлений образования, культуры, топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда, ресурсоснабжающих предприятий и административно-территориальных управлений.

Как отметили специалисты, в данный момент проводятся работы на теплосетях после четырех этапов летне-осенних гидравлических испытаний. В связи с этим услуга горячего водоснабжения всё еще приостановлена по ряду адресов. Также продолжаются плановые работы по замене старых, изношенных тепловых сетей на новые.

По словам директора Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС) Олега Титова, общий объем готовности тепловых сетей к зиме уже составляет 82 %.

Ремонт сетей «Дальневосточной генерирующей компании» выполнен на 90 %. На 95 % выполнена ремонтная кампания КГУП «Примтеплоэнерго».

«Ведется поставка твердого топлива на острова Русский и Попова. Село Береговое уже обеспечено запасом топлива до декабря включительно», – уточнили в «Примтеплоэнерго».

Заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук обратил внимание на то, что поставка топлива на островные территории должна быть выполнена на 100 % до наступления холодов.

Продолжается подготовка к холодам городского жилищного фонда. На сегодняшний день степень готовности многоквартирных домов составляет 95 %.

В целом подготовка объектов ЖКХ и энергетического комплекса Владивостока к предстоящему отопительному периоду проходит в плановом режиме и находится под постоянным контролем городских властей.

Полностью завершить подготовительные работы планируется в октябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]