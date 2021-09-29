Подготовка к отопительному сезону ведется в плановом режиме

Заседание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному периоду прошло сегодня, 29 сентября, в администрации Владивостока, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Завершение гидравлических испытаний, ремонт городских тепловых и сетей водоснабжения – вот главные вопросы, которые обсудили представители ресурсоснабжающих организаций. Провел межведомственное совещание заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Также участие в заседании приняли представители городских управлений образования, культуры, топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда, специалисты административно-территориальных управлений.

Как доложили сотрудники Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС), сейчас продолжаются плановые работы по замене старых, изношенных тепловых сетей на новые. На 92 % выполнена ремонтная кампания КГУП «Примтеплоэнерго». В данный момент ведется поставка твердого топлива на острова Русский и Попова. Подготовка к предстоящему отопительному периоду идёт в плановом порядке и у «Дальневосточной генерирующей компании» (ДГК).

На 100 % готовы к зиме учреждения культуры и спорта. В шести учреждениях образования проводится ремонт внутренней системы отопления, к началу отопительного сезона эти работы будут завершены.

Продолжается подготовка к холодам жилищного городского фонда. На сегодняшний день степень готовности многоквартирных домов составляет 97 %.

В целом подготовка объектов ЖКХ и энергетического комплекса Владивостока к предстоящему отопительному периоду проходит в плановом режиме и находится под постоянным контролем городских властей. Так, а этой неделе с проверкой объекты ремонта посетил заместитель главы города Тарас Фищук.

«Состояние сетей в городе неудовлетворительное. В среднем за год случается около 1700 порывов. Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме и проведение гидравлических испытаний, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению», – подчеркнул заместитель главы администрации.

Полностью завершить подготовительные к холодам работы планируется в октябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]