Полномасштабный ремонт теплосетей проходит во Владивостоке

Ресурсоснабжающие организации Владивостока продолжают готовить город к новому отопительному сезону. Уже завершены гидравлические испытания, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

В данный момент ведется капремонт и реконструкция теплотрассы на Сахалинской, 11а, 38, Борисенко, 22, 102, 2-й Строительной, 12, 3-й Строительной, 20, Черемуховой, 22. За ходом работ постоянно следят специалисты городской администрации. Накануне с проверкой объекты ремонта посетил заместитель главы города Тарас Фищук.

Тепловые сети на участке на Борисенко, 102 сильно изношены. От жителей поступали постоянные жалобы на отсутствие горячей воды. Подрядчик уже демонтировал старые сети и лотки и приступил к укладке современной трубы для улучшения качества теплоснабжения потребителей в холодный сезон. Всего здесь заменят 260 метров теплотрассы.

Изношены сети и на Сахалинской, 11а. Только в прошлом году здесь произошло более 10 повреждений и жители 54 домов жаловались на перебои с горячей водой. Сейчас подрядная организация укладывает предизолированную трубу протяженностью 250 метров, которая должна решить проблему.

Специалисты отмечают, что ремонт теплосетей ведется фрагментами. Порой приходится возвращаться на те же самые улицы, но менять уже другие участки теплосети, так как отремонтировать все сразу целиком не позволяет финансирование.

«Да, действительно, состояние сетей в городе неудовлетворительное. В среднем за год случается около 1700 порывов. Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению», – отметил заместитель главы администрации Тарас Фищук.

Также в эти дни ведутся работы по замене теплосетей в районе Университетского проспекта. Ремонт позволит бесперебойно и качественно обеспечивать теплом кампус ДВФУ.

«Была выявлена утечка тепла, сейчас ведем работы по ремонту. Осложняется он тем, что при строительстве дороги теплосеть была проложена ниже нужного уровня. Но работы ведутся в графике, отставаний нет. Все завершим к началу отопительного сезона», - рассказал главный инженер АО «ДВЭУК» Антон Полей.

Напомним, каждую среду в администрации города проходит заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному сезону. На последнем совещании представители Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго сообщили, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду во Владивостоке идут по графику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]