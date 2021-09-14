Ремонт и гидравлические испытания: во Владивостоке завершают работы на теплосетях

Владивосток продолжает готовиться к зиме. Сейчас ресурсоснабжающие компании ликвидируют многочисленные порывы на теплосетях, чтобы как можно быстрее подать в дома горячую воду. Помимо этого, привлечённые подрядные организации ведут ремонт и переустройство самых проблемных участков. За ходом работ постоянно следят специалисты городской администрации. Накануне с проверкой объекты ремонта посетил заместитель главы города Тарас Фищук, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Один из адресов, где сейчас ведут работы, – улица Ильичева. Здесь в районе домов № 28, 30 и 32 специалисты убрали старые проржавевшие трубы, которые регулярно приводили к аварийным ситуациям и отключениям, и меняют их на новые. Полностью завершить прокладку новых труб должны на этой неделе, после чего проведут гидравлические испытания и восстановят благоустройство в местах производства работ.

«16 июля здесь была аварийная ситуация, в результате чего отключено горячее водоснабжение. Сетевики провели восстановительные работы, но образовалось ещё пять порывов. Поэтому оперативно было принято решение о необходимости полной замены труб общей протяженностью более 150 метров», – рассказал заместитель главы краевого центра Тарас Фищук.

Он также добавил, что за последние два года в этом районе порывы случались более 25 раз.

«Да, действительно, состояние сетей в городе неудовлетворительное. В среднем за год случается около 1700 порывов. Необходимо вкладывать большие средства не только из краевого, но и федерального бюджетов. В этом году мы планируем расширить инвестиционную программу муниципального предприятия «ВПЭС», увеличить объем ремонтных работ на следующий год. Наша основная задача сейчас – подготовка к зиме и проведение гидравлических испытаний, чтобы все дома были готовы к холодам и вовремя подключены к теплоснабжению», – добавил заместитель главы администрации.

Напомним, каждую среду в администрации города проходит заседание штаба по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному сезону. На состоявшемся 7 сентября совещании представители Дальневосточной генерирующей компании, Дальневосточной распределительной сетевой компании, Владивостокского предприятия электрических сетей, Примводоканала, Оборонэнерго сообщили, что все необходимые работы в рамках подготовки к отопительному периоду во Владивостоке идут по графику.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]