Ушёл из жизни директор ГТРК «Саха» Харлампий Дьяконов. Ему был 71 год. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Сегодня коварная болезнь оборвала жизнь замечательного человека, моего старшего друга, директора ГТРК „Саха“, заслуженного работника народного хозяйства республики Харлампия Назаровича Дьяконова», — сообщил он, выразив соболезнования его родным и близким.

Харлампий Дьяконов умер от осложнений, вызванных коронавирусом, который был диагностирован у него в начале октября.

Харлампий Дьяконов был директором государственной телерадиокомпании «Саха» (филиала ВГТРК) с 2004 года. До этого он два года возглавлял Национальную вещательную компанию «Саха». Харлампий Дьяконов родился 28 мая 1950 года. Был почетным работником министерства труда РФ, заслуженным работником народного хозяйства Якутии, доктором экономических наук.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]