Общественный совет по архитектуре и дизайну городской среды создан во Владивостоке

Общественный совет по вопросам архитектуры и дизайна городской среды создан при администрации Владивостока. В его состав вошли представители мэрии и думы города, специалисты в области архитектуры, дизайна и градостроительства, представители научных и проектных организаций, деятельность которых связана с архитектурно-художественной деятельностью, урбанистикой, экологией, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Возглавляет совет глава Владивостока Константин Шестаков. Секретарь совета – начальник отдела дизайна городской среды управления архитектуры и строительства объектов ВГО художник-монументалист Павел Шугуров. В числе экспертов – скульптор Алексей Бокий, директор Ботанического сада – института ДВО РАН Павел Крестов, архитектор Феликс Машков, профессор кафедры дизайна ДВФУ Павел Казанцев, депутат думы города, генеральный директор ГК «Армада» Евгений Пименов и другие.

Согласно положению о совете, в его задачи входит совершенствование взаимодействия администрации города с организациями и гражданами, заинтересованными в развитии и улучшении архитектуры и дизайна городской среды, выработка рекомендаций в области архитектурно-планировочных решений.

На обсуждение совета будут выноситься проекты комплексного развития и благоустройства общественных территорий – как скверов и парков, так и инфраструктуры улично-дорожной сети. На суд экспертов планируется представлять знаковые для города памятники, малые архитектурные формы, другие важные для Владивостока проекты.

«Владивосток отличается особой активностью и интересом жителей к облику родного города, и работа общественного совета должна стать важным элементом взаимодействия общества и власти, - отметил глава Владивостока Константин Шестаков. - Это еще одна возможность привлечь к обсуждению разных вопросов развития территории экспертов высокого уровня. В мире за последние десятилетия сформировалось множество интересных трендов в развитии городов, которые порой радикально меняют привычные подходы, формируют комфортную среду для людей. Мы готовы внедрять современные, проверенные и успешные технологии, и на этом непростом пути нам нужны новые идеи, предложения и поддержка профессионального сообщества».

Планируется, что первое заседание общественного совета состоится уже до конца текущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]