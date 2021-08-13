Мурал «Сахалин и Курилы» появился во Владивостоке

Первое художественное панно в рамках масштабного проекта «Мы – Дальний Восток» появилось во Владивостоке. Мурал «Сахалин и Курилы» украсил улицу Героев-Тихоокеанцев. Сейчас здесь же ведется работа над созданием еще трех панно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как рассказал куратор проекта, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды администрации Владивостока Павел Шугуров, к сентябрю в городе появятся художественные панно Благовещенска, Улан-Удэ, Биробиджана, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Якутска, Хабаровска и Анадыря. Все эскизы муралов, которые появятся от улицы Маковского до острова Русский, – разные, администрация Владивостока их не отбирала и не вмешивалась в процесс создания.

«Эскизы художественных панно, которые появятся во Владивостоке, выбирали сами жители дальневосточных регионов. Это было основное условие проекта», – уточнил Павел Шугуров.

Также администрация Владивостока готова предложить площадки для творчества местным художникам. Это ряд подпорных стен, в том числе, на центральных улицах города, трансформаторные будки, подземные пешеходные переходы.

«Если есть творческие коллективы и предприятия, желающие участвовать в оформлении Владивостока и имеющие для этого возможность, то мы будет только рады оказать помощь в реализации таких проектов», – подчеркнул начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды.

Направить предложения или эскизы своих работ можно по адресу электронной почты uas@vlc.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]