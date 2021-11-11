Экстренный ремонт теплотрассы проведут на Алеутской

Для обеспечения отоплением семи зданий по улице Алеутской требуется срочный ремонт теплотрассы. Работы начнутся завтра утром, 12 ноября, в 8 часов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Для проведения экстренных работ по ремонту теплотрассы подрядной организации предстоит перекрыть три полосы движения на центральной дороге на Алеутской, в районе дома №28. Для движения общественного и личного транспорта останется крайняя левая полоса по направлению к железнодорожному вокзалу. Схема движения автобусов меняться не будет.

«Это необходимые и срочные работы. Из-за порывов на теплотрассе в этом районе без тепла уже длительный срок остаются 2 жилых дома и пять административных зданий на Алеутской, 28, 26, 26/2, 26/3, 24, 19А, 15. Провести ремонт теплотрассы возможно только вскрыв дорожное полотно», - отметил начальник управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев.

Движение на участке по ул. Алеутской будет ограничено. Завершить ремонт и восстановить асфальт планируют к понедельнику, 15 ноября.

На период проведения работ автомобилистов просят воспользоваться альтернативными путями, а именно улицами Авроровской, Пограничной, Семёновской, Светланской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]