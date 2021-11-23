Колумбарий на «Лесном» начнёт свою работу с 1 декабря

Многолетняя проблема не введённого в эксплуатацию колумбария на Лесном кладбище во Владивостоке наконец-то решена. Городская администрация оформила объект в свою собственность, и уже с 1 декабря он начнёт работу, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

О том, что сейчас происходит с колумбарием на «Лесном», кто будет его содержать, сколько будет стоить место, рассказал заместитель главы города – руководитель управления дорог и благоустройства Николай Зайцев.

Что происходит с колумбарием?

Действительно, много лет колумбарий стоял и не использовался. Все юридические моменты на сегодняшний день решены: объект принят в муниципальную собственность и передан на праве оперативного управления в МБУ «Некрополь».

Сейчас здесь завершаются работы по благоустройству. Для удобства посетителей обустраивают территорию для парковки автотранспорта, пешеходные зоны. Уже с 1 декабря колумбарий будет открыт. А в следующем году, как установятся постоянные положительные температуры воздуха, на колумбарии проведут мероприятия по озеленению. Здесь по согласованию с городскими озеленителями появятся новые деревья, кустарники и цветы.

В чем ведении находится?

Предоставлять ниши колумбария для захоронения урн с прахом, а также обеспечивать его содержание будет муниципальная специализированная служба по вопросам похоронного дела Владивостока – МБУ «Некрополь».

Кто и по какой цене сможет приобрести места?

Ввод в эксплуатацию колумбария – очень важный вопрос для города. Это будет экономичный, альтернативный вид захоронения урны с прахом в ячейки колумбария по социальным ценам без дополнительных затрат на благоустройство могилы, установки оградки, памятника и в будущем - без ухода за местом захоронения.

Имеющиеся места в колумбарии, а их свыше 6 700, помогут закрыть потребность этого вида захоронения ориентировочно на пять лет. Городская похоронная служба также отмечает, что будут разрешены и родовые захоронения. То есть в одну ячейку могут быть размещены до трёх урн с прахом. При этом за захоронение второй и третьей урны не будет взыматься плата.

Важно, что сегодня наша похоронная служба сможет поддерживать достаточно демократичные цены. Если, к примеру, в соседнем Хабаровском крае стоимость комплекса услуг по размещению урны с прахом в ячейку гражданам обходится в сумму около 80 тысяч рублей, то у нас она будет стоить от 35 до 50 тысяч рублей. При этом максимальная стоимость зависит от выбранного вида гравировки на мемориальной плите.

Уточнить все интересующие вопросы по захоронению праха в открываемом колумбарии на «Лесном» можно в МБУ «Некрополь» по адресу: Партизанский проспект, 28а, а также по телефонам 242-85-04 (приём заказов) или 243-06-77 (приёмная). Официальный сайт муниципальной похоронной службы – www.necropolis-vl.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]