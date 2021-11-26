Рядом с Нагорным парком появятся новые остановки, светофор и деревья

Во Владивостоке подходит к концу реконструкция улично-дорожной сети рядом с Нагорным парком. Здесь появились пешеходные зоны, места для парковки, а в ближайшее время будут смонтированы новые современные остановки и светофор. Весной рядом с парком озеленят территорию, высадив новые деревья и кустарники, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

«Над проектом мы работали совместно с городской администрацией и ГИБДД, чтобы получилось оптимально правильное решение. В рамках проекта здесь организовано четырёхполосное движение, пятая полоса – для общественного транспорта», – рассказывает Феликс Машков, архитектор и руководитель бюро «Concrete Jungle», которое совместно с компанией DNS занимается созданием Нагорного парка.

По проекту рядом с Нагорным парком завершают работу по обустройству подпорной стены. Здесь появятся две новые остановки. Пока на противоположной стороне установлена временная конструкция, но уже в скором времени её заменят на современный остановочный павильон. Рядом с самим парком также появится новая остановка.

«Работы по реконструкции улично-дорожной сети закончим в этом году. Осталось установить светофор, фонари освещения и боларды, – добавил Феликс Машков. – В следующем году продолжим работы в парке. Здесь будет реализован второй этап – благоустроена видовая площадка».

Видовая площадка, как и весь Нагорный парк, будет безбарьерной. Даже человек, передвигающийся на инвалидной коляске, сможет без чьей-либо помощи посетить и сам парк, и видовую площадку.

Напомним, Нагорный парк во Владивостоке торжественно открыли в этом году в день рождения города, 2 июля. Такой подарок для горожан подготовили компания DNS и мастерская «Concrete Jungle».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]