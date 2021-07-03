Обновленный Нагорный парк приглашает жителей Владивостока

2 июля, во Владивостоке состоялось знаменательное событие – в 161-й день рождения города завершена первая очередь благоустройства Нагорного парка. Такой подарок для горожан подготовили компания DNS и мастерская Concrete Jungle, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на администрацию города.

Концепцию благоустройства Нагорного парка разработали архитекторы мастерской Concrete Jungle. Перед урбанистами стояла задача – создать комфортное место отдыха для различных групп населения. Финансовую сторону вопроса на себя взяла компания DNS под руководством Дмитрия Алексеева.

«Реализация проекта состоялась, потому что жители города активно поддерживали нас. Большое спасибо ребятам из Concrete Jungle, без них не получилось бы так здорово, как получилось. Впереди нас ждет вторая очередь реконструкции», – отметил генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев.

Согласно проекту, парк будет состоять из северной «зелёной» части и южной – видовой на сопке Тюменской. В этом году завершена первая очередь парка – северная. Вторую очередь сдадут в 2022 году.

На сегодняшний день в парке, обустроили пруд, так была решение проблема с подземными водами, смонтировали пешеходные дорожки, освещение, установили детскую и спортивную площадку, провели озеленительные работы. К слову, участие в высадке новых деревьев активно принимали жители микрорайона. Также в парке появилось парковочное пространство, где расположена зона мобильного фуд-корта.

Особенностью Нагорного парка стал Хозяин горы. Легенда об этом персонаже тонко вплетена в саму территорию общественного пространства, и только внимательный гость сможет разгадать её.

Напомним, Нагорный парк ведет свою историю с 1928 года. Именно в этом году на небольшом клочке леса был создан «Нагорный народный сад». Позже здесь был обустроен парк с танцплощадкой и гипсовыми статуями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]