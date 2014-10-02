Алексеев прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного парка, где бесчинствуют "мародеры"

Один из богатейших людей Приморья, глава и основатель DNS Дмитрий Алексеев дал разъяснения по поводу грабежа в районе улицы Шилкинской, где планируется возвести Нагорный парк. Так, Алексеев уточнил, что та площадка, где сейчас бесчинствуют местные жители, относится к территории, на которой планируется возведение керлинг-центра.

Напомним, Дмитрий Алексеев планировал вложить в строительство и обустройство Нагорного парка 50 миллионов рублей.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что неравнодушные горожане сигнализируют о бесчинствах, которые происходят в районе Нагорного парка во Владивостоке. Там стоят металлические столбы, видимо ограждения, на видео видно, как человек свалил один из столбов, в другом видео, как они грузили эти металлические столбы в машину. Ну а далее можно только догадаться... По всей видимости, отвезут в пункт приёма металлолома. Может, конечно, это и не важно, но эти ограждения ведь для чего-то ставили».

Отметим, ранее была определена сметная стоимость строительства керлинг-центра во Владивостоке – вместе с проектом, изысканиями, стройкой и введением комплекса в эксплуатацию она составляет 348,9 млн рублей, из которых 48,9 млн – из регионального, а остальное – из федерального бюджета. Построить объект должны к июню 2021 года. Постановление о выделении бюджетных средств на строительство.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]