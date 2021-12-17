Кредиты для малого бизнеса в Сбербанке – быстрая помощь в любой ситуации

Ни для кого не секрет, что некоторые отрасли малого бизнеса сегодня переживают не лучшие времена: экономический кризис, карантинные ограничения, необходимость прививать 60% работников, закупать средства индивидуальной защиты… Все эти моменты очень ресурсозатратны, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Помимо этого, средства зачастую необходимы предпринимателям для открытия нового бизнеса или развития уже существующего. Об этом и многом другом мы поговорили с заместителем управляющего Приморским отделением Сбербанка Александром Стояновым.

- Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о тех кредитных продуктах от банка, которые предприниматель может получить на поддержку своего бизнеса?

- Сбербанк заботится о своих клиентах, поэтому для того чтобы финансово поддержать бизнес в период пандемии, у нас действует линейка кредитов специально на эти цели. Так, мы предлагаем программу кредитования на восстановление бизнеса под 3% годовых под названием «Господдержка 3%». Очень востребован и интересен кредит «Антикризисный» с льготной ставкой 8,5% годовых. Эта программа предназначена для стимулирования новых и действующих кредитов, не включенных в программу «Господдержка 3%» и программу субсидирования МЭР 8,5%. Кроме того, клиентам Сбербанка доступна реструктуризация кредита, то есть, уменьшение платежа или отсрочка погашения действующего кредита.

- А что предлагает Сбербанк остальным предпринимателям?

- Каждый бизнесмен может подобрать у нас кредит, что называется «под себя», с учетом конкретных потребностей его бизнеса. В этом случае неважно, идет ли речь о средствах на развитие или открытие дела, оптимизацию расходов или реализацию других нужд. Главное, что мы способны предложить не просто широкий выбор кредитных программ, но и сделать это на самых выгодных для наших клиентов условиях. В частности, я говорю о невысокой процентной ставке, продолжительном сроке кредитования и весьма доступных кредитных лимитах – от 50 000 до 600 млн рублей. При этом любой кредит можно оформить как в офлайн (то есть, с посещением офиса), так и в онлайн-формате. Заявки у нас рассматриваются оперативно, деньги перечисляются на расчетный счет клиента сразу после подписания договора, есть возможность получения кредита без поручительства и залогового имущества. Если говорить о прозрачности условий, то все они зафиксированы в договоре, а какие-либо «подводные камни» полностью отсутствуют.

- На какие цели предоставляет сегодня Сбербанк кредиты малому бизнесу?

- Как было сказано выше, цели эти могут быть самые разнообразные: например, на пополнение оборотных средств или на текущие расходы, на покрытие кассового разрыва, покупку транспорта или оборудования для хозяйственной деятельности, инвестирование в недвижимость, строительство и другое имущество, открытие нового бизнеса или бренда, участие в тендерах и заключение госконтрактов. На рефинансирование кредитов других банков, как вариант. Прежде, чем принимать решение, какую программу кредитования выбрать, я бы порекомендовал подать заявку на нашем сайте, чтобы узнать, какой продукт доступен именно вам.

- Можете перечислить наиболее востребованные продукты?

- К примеру, целевое назначение кредита «Инвестиционный» - строительство и ремонт, приобретение недвижимости и транспорта, а также - рефинансирование кредитов, оформленных в других банках на инвестиционную деятельность. Доступный лимит по этой программе составляет от 100 тысяч до 10 млн рублей сроком от 1 месяца до 15 лет под 12,5% годовых. Обеспечение - приобретаемые объекты недвижимости или поручительство третьих лиц.

У программы Овердрафт – другое назначение и, соответственно - совершенно другие условия. Эти кредитные средства помогут быстро покрыть кассовый разрыв или рассчитаться с контрагентами даже при отсутствии собственных денег на счету компании. Сумма кредита - от 50 000 до 17 млн рублей - предоставляется на срок до 3-х лет под процентную ставку от 10,5% годовых. Срок траншей - от 30 до 90 календарных дней. При желании этот кредит можно подключить к расчетному счету. В этом случае процентная ставка будет начисляться только после расходования заемных средств и только на потраченную сумму. Имеются и другие предложения, например, кредит «Оборотный», «Кредит на Проект». Каждый кредит учитывает определенные потребности, рассчитан под определенную выручку, и т.д.

- Многие люди живут со стереотипом, что оформление кредита – это долгая и нудная процедура. Так ли это?

- Абсолютно неверное убеждение! Наверное, основная задача для любого заемщика - это определиться со своими потребностями и понять, какая кредитная программа поможет эти потребности закрыть. Теперь можно приступать к подготовке пакета требуемых документов и подаче заявки (онлайн или в офис банка). Отправляем электронную заявку в один клик и ждем уведомления от банка о принятом решении. Если оно положительное, приезжаете в филиал Сбербанка с пакетом документов, оформляете и подписываете кредитный договор. Вскорости после подписания на ваш счет поступают кредитные средства. Все! Если возникают какие-либо затруднения на любом этапе оформления кредита, опытный специалист обязательно поможет вам их решить, а также подробно расскажет об условиях выбранной кредитной программы, сроках погашения и других нюансах.

- Александр Владимирович, а может ли случиться так, что бизнесмену откажут в получении кредита? Какие требования предъявляет банк к потенциальному заемщику?

- Начну с первой части вопроса: конечно, могут отказать. Например, в том случае, если у заемщика испорчена так называемая кредитная история: есть серьезные просрочки по платежам и т.д. Помимо этого, существует и ряд требований к заемщикам. Так, кредит на бизнес-цели в Сбербанке могут получить только граждане России в возрасте от 21 года до 70 лет на момент окончания срока кредитования. Срок предпринимательской деятельности должен составлять от 3 до 12 месяцев, в зависимости от выбранной программы кредитования. Также по каждой кредитной программе установлены определенные лимиты достаточного объема годовой выручки.

Если есть желание получить больше информации по кредитным продуктам для малого бизнеса в Сбербанке, можно позвонить по телефону Горячей линии или зайти на сайт Сбербанка, а также – в большинстве наших офисов.

- Спасибо, Александр Владимирович.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]