В Уссурийске открылся первый в Приморье кадровый центр

Ремонт помещения, новое оборудование, обучение персонала. Но главное — изменения в самой работе. Так встречает новый год уссурийский центр занятости населения. На его базе открылся первый в Приморье кадровый центр. Чем это поможет работодателям и соискателям — узнала Екатерина Карначева.

Сегодня на учете в уссурийском центре занятости населения — около 800 человек. Почти вернулись к допандемийным показателям, когда было 600-700. А вот в 2020-м оказалось около 5 тысяч обращений. Справились. Но как никогда остро ощутили необходимость перемен. Провести модернизацию удалось благодаря национальном проекту «Демография». Одно из главных новшеств — использование государственного портала «Работа России».

Галина Довгаль, нач. отдела взаимодействия с работодателями «Приморского центра занятости населения» в Уссурийске: "С помощью цифровой платформы вы будет знакомиться со всеми резюме граждан, которые ищут работу. Не только тех, которые обратились в центр занятости. Но и разместивших самостоятельно резюме на портале."

Соискателям использование портала тоже поможет. До сих пор безработный приходил в центр дважды в месяц. С этой же периодичностью получал информацию о вакансиях. Из-за этого очень часто упускал возможности. Теперь поиск работы будет занимать меньше времени: в среднем вместо нескольких месяцев — около недели — уверены в центре.

Ирина Плетнева, нач. отдела трудоустройства «Приморского центра занятости населения» в Уссурийске: "Ежедневно меняются заявки. Ежедневно идет какое-то движение. А мы работаем с человеком 2 раза в месяц. Или по мере поступления заявок мы передаем непосредственно гражданам этой информацию сразу."

Персонал прошел переобучение. И теперь работодателей, и соискателей консультируют в соответствии со всеми самыми современными стандартами. Кроме того, для удобства посетителей внедрена система электронной очереди. В ближайшее время такие кадровые центры появятся во Владивостоке, Находке, Арсеньеве и Михайловском районе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]