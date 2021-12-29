Современный кадровый центр создали по нацпроекту в Приморье

В Уссурийске накануне, 28 декабря, состоялось открытие первого в Приморье кадрового центра на базе службы занятости. Участие в мероприятии приняли заместитель председателя Правительства края Николай Стецко и министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, Центр занятости в Уссурийске изменился. Теперь граждане будут получать услуги в современном здании: установлено новое оборудование, смонтирована система управления электронной очередью, созданы условия для маломобильных граждан. Но самое главное – изменился сам принцип работы службы занятости. Сотрудники прошли обучение и сейчас соответствуют всем стандартам по компетенциям: любой клиент, будь то соискатель или работодатель, может прийти на бесплатную консультацию, где ему помогут решить любой вопрос, начиная от составления резюме до получения дополнительного образования.

«Центр занятости предстал в новом обличье, но у меня большие надежды, что вместе с комфортом для сотрудников и клиентов пришло удобство обслуживания», – подчеркнул министр профессионального образования и занятости населения Приморья Сергей Дубовицкий.

Как отметил заместитель председателя Правительства края Николай Стецко, модернизация кадрового центра в Уссурийске – первая ступень комплексной модернизации центров занятости населения Приморского края. На очереди – Владивосток, Находка, Арсеньев и Михайловский район.

«До 2024 года есть четкое понимание того, как будет дальше масштабироваться система службы занятости. Задачи стоят амбициозные, они поставлены на федеральном уровне и поддержаны на региональном. Мы рассчитываем, что это будет новый уровень, который позволит изменить восприятие всей службы занятости населения Приморского края», – обозначил он.

После официального открытия начальник кадрового центра в Уссурийске Игорь Грацианский провел для гостей ознакомительную экскурсию и круглый стол, во время которого присутствующие обменялись мнениями о флагманском проекте.

Отметим, модернизация центров занятости края проводится в рамках регионального проекта «Содействие занятости населения Приморского края» национального проекта «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]