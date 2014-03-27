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Центр занятости Приморья возобновляет личный прием граждан

Центр занятости Приморья возобновляет личный прием граждан

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

С 5 апреля Приморский центр занятости населения начинает вести личный прием граждан, ищущих работу. Также у приморцев сохраняется возможность подать заявление и зарегистрироваться в качестве безработных в дистанционном формате, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По упрощенному порядку заявителю достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме. В личном кабинете на портале будет доступна информация об актуальном статусе заявления, времени назначенных посещений, а также о назначенном личном консультанте.

Напомним, что упрощенные правила регистрации безработных были введены 9 апреля 2020 года в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением эпидемии коронавируса. По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, за это время специалисты центра занятости получили дистанционно почти 74 тысячи заявлений от безработных.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет открыть центры занятости для посещения граждан. Вместе с тем постановлением Правительства от 27 марта упрощенный порядок регистрации продлен до 31 июля этого года. Соответственно, приморцы могут выбрать наиболее удобный для себя формат общения со специалистами», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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