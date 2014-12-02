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"Горячая линия" в Приморье продолжает принимать звонки от безработных граждан

"Горячая линия" в Приморье продолжает принимать звонки от безработных граждан

Источник фото: pixabay.com

За неделю специалисты службы занятости населения Приморья дали более 1,2 тысячи телефонных консультаций по вопросам трудоустройства и регистрации в качестве безработных, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края. Звонки принимаются в рабочее время по номерам «горячей линии»: 8-800-200-51-68 и 8-800-200-56-81.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, самые частые вопросы касаются электронной регистрации в качестве безработных, дистанционного обучения востребованным специальностям во время самоизоляции, организации временных и общественных работ.

«Сейчас наблюдается большой наплыв звонков, именно поэтому граждане иногда не могут дозвониться с первого раза. Мы просим отнестись с пониманием и проявить настойчивость. Специалисты обязательно ответят на звонок и проконсультируют по интересующему вопросу», – отмечают в ведомстве.

Напомним, чтобы зарегистрироваться в службе занятости в качестве безработного, гражданину необходимо зайти на сайт «Работа в России», подать заявление и заполнить резюме. Все остальные сведения будут проверены путем межведомственного взаимодействия. Пошаговая инструкция регистрации размещена на интерактивном портале краевого минтруда в разделе «Внимание Коронавирус».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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