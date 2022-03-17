В Приморье пройдёт VI фестиваль русской хоровой музыки «Русь всепетая-2022»

Хоровое пение передает душу русского человека. Приморский краевой центр русской культуры при поддержке департамента внутренней политики Приморского края проводит VI фестиваль русской хоровой музыки «Русь всепетая-2022», став победителем конкурсного отбора СО НКО в Приморском крае в целях предоставления субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлению «Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии».

Фестиваль Центра русской культуры стал единственным проектом краевых национально-культурных организаций, получившим субсидию на поддержание традиций русской культуры в Год культурного наследия России. Впервые в истории культуры Приморского края во Владивосток прилетает уникальный хоровой коллектив: хор училища имени замечательного российского дирижера Александра Васильевича Свешникова. Хор такого уровня никогда не выступал в Приморском крае.

В фестивале-конкурсе примут участие 48 хоровых коллективов и ансамблей из 20 муниципалитетов края, а также представители Хабаровска, Брянска, Белорецка, Иркутска, Краснодарского края, Кемерово, Южно-Сахалинска, Белгородской области.

20 марта в 12 часов на сцене Дальневосточного государственного института искусств, г. Владивосток, (Петра Великого 3а) состоится мастер-класс Мужского хора учащихся и студентов Хорового училища им. А.В. Свешникова и Академии хорового искусства им. В.С. Попова под руководством лауреата международных конкурсов, кандидата искусствоведения, профессора, заведующего кафедрой хорового дирижирования Академии хорового искусства им. В.С. Попова Храмова Дениса Юрьевича.

20 марта 2022 года в 15 часов в зале Дальневосточного государственного института искусств, г. Владивосток состоится гала-концерт победителей фестиваля-конкурса «Русь всепетая».

После окончания концерта победителей в 17 часов пройдет круглый стол «О состоянии русского хорового искусства как фактора сохранения духовного наследия в Приморском крае».

Приглашаем приморцев, гостей города Владивостока принять участие в мастер-классе фестиваля и итоговом концерте по адресу Владивосток Петра Великого 3а. Дальневосточный государственный институт искусств. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]