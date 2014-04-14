День славянской письменности и культуры отметили в Приморье

Лучшие хоры края выступили на Приморской сцене Мариинского театра в субботу, 29 мая. Концерт приурочили ко Дню славянской письменности и культуры, сообщают «Вести:Приморье».

Праздник, посвященный созданию славянской азбуки, отмечается в Приморском крае с 2014 года. С 2017 года на Приморской сцене Мариинского театра проводится праздничный концерт в честь этого события. В нем принимают участие лучшие детские и взрослые хоровые коллективы.

В этом году на сцену вышли 320 участников сводного хора коллективов Приморского края и академический хор ДВФУ.

«Концерт направлен на популяризацию отечественной культуры через хоровое искусство. Это значимое событие, показатель выстраивания культурного и духовного диалога. Сводный хор Приморского края исполнит произведения, рекомендованные Министерством культуры России, в том числе, произведения нашего детства», – подчеркнула министр культуры и архивного отдела края Елена Бронникова перед началом мероприятия.

Она добавила, что в Приморье недавно прошел еще один крупный проект – краевой конкурс русской каллиграфии «Ять». Из более 180 работ, участвовавших в конкурсе, лучшие оцифрованы и представлены в мультимедийном парке «Россия – моя история».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]